Спортните новини: Днес (5) | Вчера (14)
Изключителен Алберт Попов в Топ 10 на Световната купа в Гургл
Автор: Георги Куситасев 15:49Коментари (0)186
© FB: Popov Albert
Звездата на България в алпийските ски Алберт Попов записа ново впечатляващо класиране в старт от Световната купа за мъже. 

Най-добрият ни алпиец в момента се нареди 9-и в слалома в надпреварата, провела се в австрийския курорт Гургл. 

Попов беше 21-и след първия манш, но със силна втора част, скочи с цели 11 позиции до място в десетката, давайки общо време от 1:45.43.

Зад Попов останаха звезди като олимпийският шампион Клеман Ноел, носителят на 4 малки кристални глобуса в слалома Хенрик Кристоферсън, Марко Шварц (носител на кристален глобус в слалома за 2021-а година), Даниел Юл, Лукас Бротен, Мануел Фелер, Йоханес Щролц и други големи имена.  

Състезанието спечели французинът Пако Расат, който даде общо време от 1:44.55. Той бе едва 12-и след първия манш, но силен втори го прати на върха. 

Второто място зае Арман Маршан от Белгия (1:44.62), а "Топ 3" допълни норвежецът Атле Лий-Макграт (1:44.64).
