Спортните новини: Днес (20) | Вчера (19)
Джакпотът падна! България има нов тото милионер
Автор: Георги Куситасев 21:12Коментари (0)566
© Български Спортен Тотализатор
Само четири дни след като националният ни волейболен отбор спечели сребърните медали на световното първенство във Филипините и предизвика вълна от гордост и аплодисменти, страната ни може да се похвали и със своя 149-ти тото милионер.

Късметлията е от София и е участвал с пълно комбиниране по седем числа в четирите области на фиша със залог от 42.00 лева. Печелившата комбинация в играта е 2, 8, 16, 23, 39, 43. Освен милионерския джакпот от 2 911 521 лева, играчът прибавя към печалбата си и шест петици на обща стойност 10 791 лева. Така сумата, която получава, достига впечатляващите 2 922 313 лева.

Напомняме, че за тираж 80 джакпотът в играта 6/49 започва директно от 2 000 000 лева, а за предстоящия неделен тираж се очаква сумата да надхвърли 2 150 000 лева.

Българският спортен тотализатор отново доказва, че сбъдва мечти. Само в рамките на четири седмици бяха спечелени три милионерски джакпота от играта 6/49 на обща стойност 8 милиона лева, а всички игри на тотализатора през септември донесоха печалби за над 20 милиона лева.

Принос към късметлийския тираж има и световният шампион по плуване в ледени води Цанко Цанков, който бе специален гост водещ на предаването днес. Със своето изключително постижение да преплува Северния канал, Цанков показа, че спортът изгражда не само силно и хармонично тяло, но и устойчив характер. Символиката е красноречива: в деня, в който България получава своя нов тото милионер, примерът на шампиона напомня, че мечтите се сбъдват когато вярваме и не се отказваме. Не забравяйте, че с игрите на Спорт Тото и Държавна лотария заедно подкрепяме българските спорт и култура!

Съчетанието от спортен триумф на международната сцена и внезапно тото щастие у дома превърна последната седмица в символ на надежда и вдъхновение за хиляди българи. За едни това е щастливо стечение на обстоятелствата, за други ясен знак, че успехът идва при онези, които не престават да вярват в него.

