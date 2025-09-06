ИЗПРАТИ НОВИНА
Вижте къде може да гледате сблъсъка Иванов-Василев!
Автор: ИА Фокус 16:54
bTV ще предава пряко финала на Откритото първенство на САЩ при юношите, съобщиха от Бългаската федерация по тенис.

За титлата един срещу друг на корта в Ню Йорк ще застанат двама българи - Иван Иванов и Александър Василев! 

Мачът ще започне в 18:00 ч. българско време на корт 12 и ще може да го гледате в праймтайма на bTV!

