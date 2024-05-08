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Спортните новини: Днес (10) | Вчера (19)
Неопитни съдии за мачовете на Локо и Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:09Коментари (1)296
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Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за предстоящия кръг в Първа лига.

Млади и неопитни съдии ще ръководят мачовете на Локо и Ботев, съответно срещу Крумовград и Арда.

Голямото дерби между Лудогорец и ЦСКА-София е поверено на Волен Чинков.

Ето и пълните назначения:

10 май 2024 г., петък, 16:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Георги Владимиров Игнатов

10 май 2024 г., петък, 19:15 ч.

ФК Крумовград - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Александър Костадинов Костадинов

11 май 2024 г., събота, 19:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Мартин Живков Богдев

12 май 2024 г., неделя, 19:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Черно море

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Стоян Христов Денев

11 май 2024 г., събота, 17:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Михаел Петков Павлов АВАР: Илиян Петров Капарашев

СН: Цветан Кръстев Кръстев
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Опитните съдии порязват редовно пловдивските отбори. Сега ще видим неопитните дали се "поучават" от "новото" БФС
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