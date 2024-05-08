|
|Неопитни съдии за мачовете на Локо и Ботев
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за предстоящия кръг в Първа лига.
©
Млади и неопитни съдии ще ръководят мачовете на Локо и Ботев, съответно срещу Крумовград и Арда.
Голямото дерби между Лудогорец и ЦСКА-София е поверено на Волен Чинков.
Ето и пълните назначения:
10 май 2024 г., петък, 16:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Георги Владимиров Игнатов
10 май 2024 г., петък, 19:15 ч.
ФК Крумовград - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Александър Костадинов Костадинов
11 май 2024 г., събота, 19:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Мартин Живков Богдев
12 май 2024 г., неделя, 19:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Стоян Христов Денев
11 май 2024 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Михаел Петков Павлов АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
|Още по темата:
|общо новини по темата: 545
|