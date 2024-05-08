Неопитни съдии за мачовете на Локо и Ботев

© Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за предстоящия кръг в Първа лига.



Млади и неопитни съдии ще ръководят мачовете на Локо и Ботев, съответно срещу Крумовград и Арда.



Голямото дерби между Лудогорец и ЦСКА-София е поверено на Волен Чинков.



Ето и пълните назначения:



10 май 2024 г., петък, 16:45 ч.



ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Дарин Василев Иванов



4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Георги Пламенов Тодоров



СН: Георги Владимиров Игнатов



10 май 2024 г., петък, 19:15 ч.



ФК Крумовград - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926



ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Светослав Станимиров Стойчев



4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов



СН: Александър Костадинов Костадинов



11 май 2024 г., събота, 19:30 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов



СН: Мартин Живков Богдев



12 май 2024 г., неделя, 19:30 ч.



ПФК Левски - ПФК Черно море



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Йордан Петров Петров



4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев



СН: Стоян Христов Денев



11 май 2024 г., събота, 17:00 ч.



ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД



ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Марио Георгиев Данаилов



4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Михаел Петков Павлов АВАР: Илиян Петров Капарашев



СН: Цветан Кръстев Кръстев