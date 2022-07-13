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|Определиха съдиите за мачовете от Първа лига
Столичното дерби от втория кръг на efbet Лига между Локомотив София и ЦСКА бе поверено на Волен Чинков. За ВАР-а в "Надежда" ще отговаря Георги Кабаков. Никола Попов ще ръководи Лудогорец - Локомотив Пловдив, докато главен съдия на Левски - Спартак Варна ще бъде Валентин Железов.
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Ето всички назначения:
15 юли 2022 г., петък, 18:30 ч.
Ботев Враца - Ботев Пловдив
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Георги Йорданов Дойнов
АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ти: Петър Георгиев Кузев
ВАР: Георги Кънчев Димитров
АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Георги Василев Йорданов
15 юли 2022 г., петък, 21:00 ч.
Лудогорец - Локомотив Пловдив
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ти: Ивелин Венциславов Занев
ВАР: Ивайло Иванов Стоянов
АВАР: Диян Христов Вълков
СН: Радан Василев Мирянов
16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.
Локомотив 1929 - ЦСКА-София
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Мартин Емилов Венев
4-ти: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Йордан Костадинов Иванов
16 юли 2022 г., събота, 21:00 ч.
Левски - Спартак 1918
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Даниел Милков Ников
АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ти: Георги Милков Гинчев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Николай Йорданов Колев
17 юли 2022 г., неделя, 18:30 ч.
Черно море - Славия
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС1: Павлин Цветанов Михайлов
АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ти: Драгомир Димитров Драганов
ВАР: Ивелин Венциславов Занев
АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
17 юли 2022 г., неделя, 21:00 ч.
Пирин - ЦСКА 1948
ГС: Димо Стоянов Димов
АС1: Йордан Петров Петров
АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ти: Димитър Димитров Димитров
ВАР: Владимир Вълков Вълков
АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Николай Георгиев Ангелов
18 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч.
Хебър - Септември
ГС: Красен Иванов Георгиев
АС1: Красимир Атанасов Атанасов
АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Георги Владимиров Игнатов
18 юли 2022 г., понеделник, 20:45 ч.
Арда - Берое
ГС: Иво Венциславов Андреев
АС1: Костадин Димитров Тановчев
АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ти: Димитър Димитров Димитров
ВАР: Васил Петров Минев
АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Йордан Динков Сталев
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