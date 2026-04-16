Пътностроителната фирма "Европейски пътища“ представи пред Plovdiv24.bg завършения участък от Околовръстното шосе на Пловдив до град Куклен. По информация на изпълнителя, остава единствено полагането на пътната маркировка от специализирана фирма, с което отсечката ще бъде напълно завършена.

Отсечката е с дължина 7,5 км и е ключова за ежедневното придвижване в региона.

От компанията съобщават, че всички заложени дейности по проекта са изпълнени в срок и съгласно техническите изисквания. Те включват полагане на износващ и свързващ асфалтов пласт, изграждане на банкети, подобряване на отводняването, както и обезопасяване на трасето и прилежащите участъци.

Проектът е насочен към подобряване на пътната настилка и цялостното състояние на отсечката. Сред основните цели са повишаване на равността на пътя, подобряване на носимоспособността на настилката, възстановяване на напречната и надлъжната равност, както и осигуряване на по-добро отводняване и устойчивост при интензивен тежкотоварен трафик.

Ремонтните дейности включваха полагане на 4 см износващ пласт от плътен асфалтобетон, 8 см слой от неплътен асфалтобетон (биндер), рециклиране на основния пласт на дълбочина 30 см и насипване на 15 см слой трошен камък.