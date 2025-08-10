Затвориха пътя Асеновград - Смолян, пострадалите са четирима

© Фейсбук Към 14,00 часа днес е получен сигнал на телефон 112 за катастрофа на пътя Асеновград - Смолян, съобщиха от пресцентъра на министерството на вътрешните работи в Пловдив.



По предварителни данни два автомобила са се ударили след втория тунел в посока Нареченски бани, като има четирима пострадали.



Заради произшествието движението е спряно, а обходният маршрут е през Девин.