|Затвориха пътя Асеновград - Смолян, пострадалите са четирима
По предварителни данни два автомобила са се ударили след втория тунел в посока Нареченски бани, като има четирима пострадали.
Заради произшествието движението е спряно, а обходният маршрут е през Девин.
