Очевидец твърди, че има загинал при ПТП-то край Бачково

© 24 часа Временно е преустановено движението по път II-86 Смолян – Асеновград в участък след Бачково поради възникнало тежко пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.



В момента се извършва обезопасяване на местопроизшествието и разчистване на пътното платно. Водачите могат да използват следните обходни маршрути: Смолян – Девин – Кричим – Пловдив и Смолян – Кърджали – Асеновград – Пловдив.



Ето какво сподели очевидец на катастрофата:



"Инцидентът стана пред мен. Възрастен мъж с "Фолксваген Пасат" излиза от тунела в посока Бачково и незнайно защо навлезе в насрещното и се удари челно във "Форд", пикап.



Има една жертва - на задната седалка, a шофьорът и друга жена бяха адекватни! Така че резултатът е една жертва и двама пострадали".



От ОД МВР Пловдив засега информацията е за четирима пострадали, но не и за загинал.