ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Очевидец твърди, че има загинал при ПТП-то край Бачково
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:37Коментари (0)5197
© 24 часа
Временно е преустановено движението по път II-86 Смолян – Асеновград в участък след Бачково поради възникнало тежко пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.

В момента се извършва обезопасяване на местопроизшествието и разчистване на пътното платно. Водачите могат да използват следните обходни маршрути: Смолян – Девин – Кричим – Пловдив и Смолян – Кърджали – Асеновград – Пловдив.

Ето какво сподели очевидец на катастрофата:

"Инцидентът стана пред мен. Възрастен мъж с "Фолксваген Пасат" излиза от тунела в посока Бачково и незнайно защо навлезе в насрещното и се удари челно във "Форд", пикап.

Има една жертва - на задната седалка, a шофьорът и друга жена бяха адекватни! Така че резултатът е една жертва и двама пострадали".

От ОД МВР Пловдив засега информацията е за четирима пострадали, но не и за загинал.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Затвориха пътя Асеновград - Смолян, пострадалите са четирима
16:12 / 10.08.2025
Пловдивско село подготвя масови безсрочни протести
09:05 / 09.08.2025
Производител в Пловдивско: Загубите ще бъдат между 100-120 лева н...
08:32 / 09.08.2025
Хотелска перла в едно от най-прекрасните пловдивски села няма про...
07:50 / 09.08.2025
След жестоката катастрофа, пуснаха влаковете между Пловдив и Бело...
18:50 / 08.08.2025
Шофьорът на камиона, ударил се във влак, е в болница
15:26 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български водолаз изчезна в Охридското езеро
Катастрофи в България
51-ото Народно събрание
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: