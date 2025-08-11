ИЗПРАТИ НОВИНА
МВР Пловдив: Пътничка е загиналата край Бачково, други трима са тежко пострадали
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:29Коментари (3)4766
© Фейсбук
Жена е загинала, а трима са с опасност за живота след вчерашната катастрофа на пътя Асеновград – Смолян, съобщиха от МВР Пловдив, потвърждавайки информацията на Plovdiv24.bg.

Сигналът е получен в полицията около 15,00 ч. По предварителна информация лек автомобил "Фолксваген“ навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в лек автомобил "Форд“.

При челния сблъсък тежки травми получили 66-годишният водач на първата кола и трима негови спътници – мъж на 65 години и две жени на 62 и 71 години. По време на транспортирането й към болница, по-младата от пътничките издъхнала. В другия автомобил, управляван от 44-годишен мъж, пътували 42-годишна жена и дете на 10 години.

И тримата са с леки наранявания, след оказана медицинска помощ те са освободени за домашно лечение. Пробите за алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни. Причините за настъпилото тежко произшествие се разследват в досъдебно производство.







Всичките тия СМ, К, РА и т.н. са отвратителни шофьори щото идват в Пловдив и се учат от “най-добрите в България” . Хората са го казали, с какъвто се събереш, такъв ставаш .
Твърде възможно е да са СМ, всички ги виждаме как се кара в Пловдив. Както и да му е прилошало на 62-год. шофьор - съвсем не е изключено. Масово се пие пуши до откат, от деца - тее сърца в един момент .. Такъв ни е битът, за съжаление.
Сто процента е замесен СМ.Значи тия такива изпреварвания без видимост предприемат,че направо ви е бедна фантазията.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

