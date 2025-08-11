ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|МВР Пловдив: Пътничка е загиналата край Бачково, други трима са тежко пострадали
Сигналът е получен в полицията около 15,00 ч. По предварителна информация лек автомобил "Фолксваген“ навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в лек автомобил "Форд“.
При челния сблъсък тежки травми получили 66-годишният водач на първата кола и трима негови спътници – мъж на 65 години и две жени на 62 и 71 години. По време на транспортирането й към болница, по-младата от пътничките издъхнала. В другия автомобил, управляван от 44-годишен мъж, пътували 42-годишна жена и дете на 10 години.
И тримата са с леки наранявания, след оказана медицинска помощ те са освободени за домашно лечение. Пробите за алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни. Причините за настъпилото тежко произшествие се разследват в досъдебно производство.
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 3 мин.
0
преди 54 мин.
0
преди 1 ч. и 9 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Проститутките в Пловдив също обявиха две тарифи
12:41 / 11.08.2025
Момченце от Пловдив пострада в Слънчев бряг
13:04 / 11.08.2025
Гарата в Пловдив вече има безплатен интернет
11:53 / 11.08.2025
Среднощен екшън с участието и на патрулки завърши с катастрофа
11:47 / 11.08.2025
Един от входовете на Пловдив е блокиран, мислете обходи
10:00 / 11.08.2025
Сигнал: Кондукторът ме опипа
08:20 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS