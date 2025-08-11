МВР Пловдив: Пътничка е загиналата край Бачково, други трима са тежко пострадали

© Фейсбук Жена е загинала, а трима са с опасност за живота след вчерашната катастрофа на пътя Асеновград – Смолян, съобщиха от МВР Пловдив, потвърждавайки информацията на Plovdiv24.bg.



Сигналът е получен в полицията около 15,00 ч. По предварителна информация лек автомобил "Фолксваген“ навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в лек автомобил "Форд“.



При челния сблъсък тежки травми получили 66-годишният водач на първата кола и трима негови спътници – мъж на 65 години и две жени на 62 и 71 години. По време на транспортирането й към болница, по-младата от пътничките издъхнала. В другия автомобил, управляван от 44-годишен мъж, пътували 42-годишна жена и дете на 10 години.



И тримата са с леки наранявания, след оказана медицинска помощ те са освободени за домашно лечение. Пробите за алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни. Причините за настъпилото тежко произшествие се разследват в досъдебно производство.