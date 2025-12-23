© Plovdiv24.bg виж галерията Днес в ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ с. Първенец тържествено бяха открити два STEM кабинета и пет високотехнологични, оборудвани и свързани класни стаи /ВОСКС/, по проект № BG–RRP–1.015–0768, процедура BG–RRP–1.015 "Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирана от Европейския съюз – NextGenerationEU“.



Гости на събитието бяха кметът на община "Родопи" Павел Михайлов, кметът на село Първенец Ренета Плевнелиева, общински съветници, общественици, интелектуалци, родители и възпитаници на училището. Проектът подпомага въвеждането на нови методи на преподаване, с което мотивацията на учениците за изучаване на природни науки, математика и информационни технологии и моделиране да се повиши.



Новоизградените STEM и ВОСКС пространства дават възможност за по-добри образователни резултати, придобиване на система от компетентности, трайни и цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците.



Общата стойност на инвестицията възлиза на 252499.99 лв., от които 210416.66 лв. по Механизма за възстановяване и устойчивост и 42083.33 лв. национално финансиране. Извършени са следните проектни дейности: строително-ремонтни дейности; закупуване на обзавеждане; закупуване на техника, включително и за високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Чрез реализирането на инвестицията се създава интегрирана учебна среда от ново поколение.