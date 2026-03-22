Угнил птичи тор, разпръснат в ниви на земеделски производител, е източникът на неприятната смрад в село Труд. Миризмата е била усетена дори в северната част на Пловдив, за което единствено Plovdiv24.bg съобщи.
Заместник-кметът на община "Марица" Петър Минков отхвърли предположението на жителите на селото, че миризмата идва от биоцентралата, срещу която хората протестираха дълго време. Предприятието е затворено и не е подновявало работа, увери читателите ни Минков. Предположението му, че земеделски производители торят нивите си, се потвърди.
След получаването на сигнал на Зеления телефон на РИОСВ - Пловдив кметът на селото Спас Стайков и представители на екоинспекцията са направили проверка. Констатирано е допустимо третиране с угнил птичи тор, като не са установени разливи и нарушение на разпоредбите и законите на МОСВ и МХЗ. Няма опасност за здравето на населението и околната среда, уверяват от кметството.
След разпръскването на органичните вещества е стартиран процес по заораване на третираните площи.
Станимир Тончев от сдружение "Бъдеще за село Труд" обясни защо се притесняват хората:
"Този тор в течен вид издава значително по-силна миризма. Причината преди време да се засили миризмата от инсталацията, работеща в с. Труд, е, че са започнали да използват птичи отпадъци.
Поредното потвърждение, че производството на иначе полезен за земеделските потребители продукт не бива и не трябва да се извършва в непосредствена близост до населени места или поне до такива, които до момента не са представлявали животновъдни зони.".
Угнил птичи тор е причинил миризмата, която се усети дори в Пловдив
