Жители на пловдивските села Златитрап и Оризари стартират подписка с искане за поставяне на резервен генератор за помпената станция, захранваща двете населени места. Причината е системното спиране на водата, съобщиха за Plovdiv24.bg от инициативния комитет.

Кметицата на Златитрап Светослава Томова е подала официален сигнал до Комисията за енергийно и водно регулиране и ВиК Пловдив заради проблема. От водното дружество са отговорили, че честите спирания на водата са основно за ремонта на ул. "8-ма". Според Томова, по данните за авариите едва 5 от общо 26 спирания са се случили в периода на този ремонт, а останалите са основно през летните месеци. В отговора било посочено още, че дружеството не може да осигури резервен генератор за помпената станция, защото тя не била обект от критично значение. Предвиждало се поставяне на кранове, така че при авария да не остава без вода цялото село, но не са посочени нито срокове, нито конкретен план кога ще се случи това.

Томова се свързала с колегата си Йордан Тотев - кмет на село Оризари, и заедно стартира подписката с искане за поставяне на резервен генератор за помпената станция и реални действия за решаване на проблема. Подписката ще се събира от 25 май до 02 юни. Кметовете призовават всички жители на двете населени места да се включат и да подкрепят подписката. "В ХХI век водата не трябва да бъде лукс!, "Стига аварии! Искаме вода!" - категорични са хората.

Официалната позиция, заедно с подписката и събраните подписи от жителите на Златитрап и Оризари ще бъде изпратена до КЕВР, ВиК - Пловдив, Община "Родопи", EVN.

Поставянето на допълнителен генератор не зависи от ВиК, тъй като прерогативите на дружеството са ограничени до експлоатационна дейност на мрежата. Според Закона за водоснабдяването и канализацията, мрежите са собственост на съответната община.

Всичко е в ръцете на кмета на общината. Той е институцията, който заедно с електроразпределителното дружество трябва да пристъпят към решаване на проблема, коментира за Plovdiv24.bg инж. Йордан Чемишев от ВиК - Пловдив.

В конкретния случай не става въпрос за обикновен генератор, а за мощен, с много киловати, който съответно има и висока цена. Самата помпена станция е сложна система и добавянето на допълнителна мощност не е елементарна дейност.