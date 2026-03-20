За силна неприятна миризма в село Труд съобщават читатели на. Ароматът е бил усетен и в северната част на Пловдив.Проверка на медията ни в РИОСВ показа, че там не е постъпвал сигнал.Кметът на населеното място не е усетил миризма от мястото, на което се намира.Възможно е земеделски производители да разхвърлят тор, предполага заместник-кметът на община "Марица" Петър Минков.Миризмата категорично не е от биоцентралата, срещу която жителите на селото протестираха дълго време. Предприятието е затворено и не подновявало работа, увери Минков.