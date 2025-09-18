ИЗПРАТИ НОВИНА
РИОСВ Пловдив проверява биоцентралата в Труд
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:15
©
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) информира, че днес ще проведе проверка на инсталацията за производство на електро- и топлоенергия от биомаса в с. Труд. На проверката са поканени да участват представители на община "Марица" и на кметството в с. Труд.

Проверката се извършва във връзка с получено уведомително писмо от оператора на предприятието, с което той изразява намерение да почисти ферментатор С от сухия материал, останал от дейността на инсталацията, която е преустановила работа преди 5 години. Материалът ще бъде постепенно натоварен на камиони и транспортиран до площадка извън територията на област Пловдив.

Припомняме, че дейността на "Централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл с електрическа мощност 1487 kW и топлинна мощност 900 kWh" беше спряна чрез наложена принудителна административна мярка (ПАМ) със Заповед № РД-244 от 12.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, като бе осъществено запечатване чрез пломбиране на когенератора на предприятието. Дейностите по почистване, предвидени от оператора, не водят до възобновяване на работата на биоцентралата и не отменят наложената ПАМ.


Още по темата: общо новини по темата: 50
15.03.2022 Биоцентралата в село Труд остава затворена
18.11.2021 ВАС потвърди наложената от РИОСВ Пловдив принудителна мярка срещу биоцентралата в Труд
13.04.2021 4 месеца от спирането на биоцентралата в Труд
05.01.2021 Биоцентралата в Труд остава затворена въпреки желанието на собственика
09.11.2020 РИОСВ Пловдив почиства резервоар в биоцентралата в Труд
06.11.2020 Биоцентралата в Труд окончателно спря работа
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Георги Христов пристига в Пловдив с чувствен концерт
06:40 / 18.09.2025
"Капана Фест" се завръща за страхотен юбилей
06:15 / 18.09.2025
Вандалска проява или невинно деяние в пловдивски парк? Вие прецен...
22:23 / 17.09.2025
Пловдивчани са поканени на интересна инициатива и нощна разходка...
19:46 / 17.09.2025
Костадин Димитров: Новите кашпи са готови
19:17 / 17.09.2025
Ансамбъл "Филип Кутев" с нов спектакъл в Пловдив
19:07 / 17.09.2025

