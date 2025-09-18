РИОСВ Пловдив проверява биоцентралата в Труд

© Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) информира, че днес ще проведе проверка на инсталацията за производство на електро- и топлоенергия от биомаса в с. Труд. На проверката са поканени да участват представители на община "Марица" и на кметството в с. Труд.



Проверката се извършва във връзка с получено уведомително писмо от оператора на предприятието, с което той изразява намерение да почисти ферментатор С от сухия материал, останал от дейността на инсталацията, която е преустановила работа преди 5 години. Материалът ще бъде постепенно натоварен на камиони и транспортиран до площадка извън територията на област Пловдив.



Припомняме, че дейността на "Централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл с електрическа мощност 1487 kW и топлинна мощност 900 kWh" беше спряна чрез наложена принудителна административна мярка (ПАМ) със Заповед № РД-244 от 12.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, като бе осъществено запечатване чрез пломбиране на когенератора на предприятието. Дейностите по почистване, предвидени от оператора, не водят до възобновяване на работата на биоцентралата и не отменят наложената ПАМ.