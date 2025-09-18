ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|РИОСВ Пловдив проверява биоцентралата в Труд
Проверката се извършва във връзка с получено уведомително писмо от оператора на предприятието, с което той изразява намерение да почисти ферментатор С от сухия материал, останал от дейността на инсталацията, която е преустановила работа преди 5 години. Материалът ще бъде постепенно натоварен на камиони и транспортиран до площадка извън територията на област Пловдив.
Припомняме, че дейността на "Централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл с електрическа мощност 1487 kW и топлинна мощност 900 kWh" беше спряна чрез наложена принудителна административна мярка (ПАМ) със Заповед № РД-244 от 12.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, като бе осъществено запечатване чрез пломбиране на когенератора на предприятието. Дейностите по почистване, предвидени от оператора, не водят до възобновяване на работата на биоцентралата и не отменят наложената ПАМ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 50
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Георги Христов пристига в Пловдив с чувствен концерт
06:40 / 18.09.2025
"Капана Фест" се завръща за страхотен юбилей
06:15 / 18.09.2025
Вандалска проява или невинно деяние в пловдивски парк? Вие прецен...
22:23 / 17.09.2025
Пловдивчани са поканени на интересна инициатива и нощна разходка...
19:46 / 17.09.2025
Костадин Димитров: Новите кашпи са готови
19:17 / 17.09.2025
Ансамбъл "Филип Кутев" с нов спектакъл в Пловдив
19:07 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
09:07 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS