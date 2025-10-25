© виж галерията След проведена среща между превозвача Петко Ангелов, кметовете на Община "Марица" и Труд Димитър Иванов и Спас Стайков, сдружение "Бъдеще за село Труд" и жители на селото, бе постигнато съгласие за възстановяване на обслужването по маршрутна линия № 5. Тя е възобновена и хората отново имат редовен обществен транспорт до Пловдив, а от понеделник в пиковите часове ще има и по-големи автобуси.



Срещата се състоя в читалището на селото "Светлина". Жителите споделиха проблеми при пътуване до областния център и поискаха редовни автобуси, спазване на графика, както и по-големи транспортни средства в пиковите часове. Кметовете на общината и на селото бяха медиатори между местната общност и превозвача, като основната цел бе да се намери балансирано решение в интерес на хората.



В хода на разговора бе договорено да бъде изготвено ново разписание на линия № 5, съобразено с желанието на жителите, а графикът да бъде изработен съвместно с представители на местната общност. Петко Ангелов обеща, че в превозните средства по линията ще се поставят GPS устройства за пълен контрол върху изпълнението на курсовете, а кодът ще бъде предоставен на кмета и на инициативен комитет на жителите на селото.



"Ще поставя GPS устройства на автобусите, за да има контрол и за да виждате в реално време как се движат. Обслужвам градския транспорт в Пловдив с 300 автобуса и 430 шофьори, като са снабдени със система за контрол, защото понякога получавам сигнали, които не отговарят на истината. Бих искал да сме коректни в отношенията. Очаквам от вас разписанието и колко автобуса ви трябват, но билетите за маршрутките и големите автобуси не може да са на една цена. Не е нормално голям автобус да се движи с четири човека", посочи Петко Ангелов.



По време на срещата бе обещано, че след няколко седмици страните отново ще се срещнат, за да обсъдят изпълнението и необходимите подобрения.



"Обследването, което започнахме да правим в началото на седмицата ще бъде продължено, докато параметрите на пътникопотока станат константа. След това ще се изготви график и в пиковите часове ще има големи автобуси", коментира кметът на общината.



Димитър Иванов изрази удовлетворение от постигането на съгласие и благодари на Петко Ангелов за това, че се е срещнал очи в очи с жителите и се е запознал с проблемите им.



"Благодаря на всички страни за проявения диалог и отговорност. Важното е, че успяхме да поставим обществения интерес над всичко. Общината ще продължи да следи изпълнението на линията и да работи за качествен транспорт във всички населени места", посочи Димитър Иванов. След това той сподели, че повече от две години и половина последователнo работи с държавните институции за промени в нормативната уредба, които да позволят устойчиво решение на транспортните проблеми в населените места в общината.



"Бяхме на финалната права след дълги разговори с институциите, за да постигнем промени в законодателството. Целта бе не само да решим проблема на Труд, но и да осигурим трайно решение за всички села в общината. След това щях да ви информирам, че има постигнати резултати", посочи кметът Иванов. Той допълни, че Община Марица ще продължи да оказва пълно съдействие на жителите на Труд и превозвача, за да се гарантира редовен, безопасен и достъпен обществен транспорт.