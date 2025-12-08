ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Стартира санирането на още един голям блок в Асеновград
Изпълнението се осъществява, чрез инженеринг: проектиране; строително-монтажни работи (СМР); авторски надзор. В проекта са заложени: топлинно изолиране на външни стени и подове; топлинно изолиране и ремонт на покрив; подмяна на прозорци и врати и др. съпътстващи строителни дейности. Сградата е една от най-големите, които ще се обновят по програмата. Блокът е с разгърната застроена площ от 6946 кв. м. и в нея има 62 самостоятелни обекта.
Проектът "Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Асеновград, жк. "Изток", бл.7“ се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по процедура: "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“. Предвидените саниране и ремонт ще удължат живота на сградата. Ще подобрят значително енергийните й характеристики и ще допринесат за подобряване облика на Асеновград.
Съществено ще се подобрят условията и качеството на живот на живеещите в блока. Значително ще се намалят разходите им за енергия. Чувствително ще се понижи и енергийното потребление, което ще доведе до редуциране на емисиите на парникови газове. Общата стойност на проекта е в размер на 1 720 327,29 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ. Крайната дата за реализация е 30.06.26 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 318
|предишна страница [ 1/53 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Завърши рехабилитацията на два ключови пътни участъка край Пловди...
14:10 / 07.12.2025
Община в Пловдивска област: Внимание, туристи! Провежда се лов
19:31 / 05.12.2025
Пожарникари спасиха възрастен човек
17:11 / 05.12.2025
Пловдивски села решават за такса смет
09:36 / 05.12.2025
Голям проблем пред осем пловдивски села
13:59 / 04.12.2025
Отец Красимир: Задигнаха кутия за дарения от църквата в Стряма
09:56 / 04.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS