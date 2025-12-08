ИЗПРАТИ НОВИНА
Стартира санирането на още един голям блок в Асеновград
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:15Коментари (0)182
©
Стартира санирането на бл.7 в асеновградския кв. "Изток". Зам.-кметът на Асеновград инж. Стоян Димитров символично постави началото на дейностите по осигуряването на енергийната ефективност на сградата. Проектът предвижда изпълнение на пакет от енергоспестяващи мерки, които да повишат енергийния клас на сградата - от "С“ (какъвто е в момента) - на "A“.

Изпълнението се осъществява, чрез инженеринг: проектиране; строително-монтажни работи (СМР); авторски надзор. В проекта са заложени: топлинно изолиране на външни стени и подове; топлинно изолиране и ремонт на покрив; подмяна на прозорци и врати и др. съпътстващи строителни дейности. Сградата е една от най-големите, които ще се обновят по програмата. Блокът е с разгърната застроена площ от 6946 кв. м. и в нея има 62 самостоятелни обекта.

Проектът "Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Асеновград, жк. "Изток", бл.7“ се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по процедура: "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“. Предвидените саниране и ремонт ще удължат живота на сградата. Ще подобрят значително енергийните й характеристики и ще допринесат за подобряване облика на Асеновград.

Съществено ще се подобрят условията и качеството на живот на живеещите в блока. Значително ще се намалят разходите им за енергия. Чувствително ще се понижи и енергийното потребление, което ще доведе до редуциране на емисиите на парникови газове. Общата стойност на проекта е в размер на 1 720 327,29 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ. Крайната дата за реализация е 30.06.26 г.


