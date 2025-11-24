ЗАРЕЖДАНЕ...
|Първи подробности за трагедията с три жертви край Пловдив
Както вече съобщихме, двойно убийство и самоубийство е станало в пловдивското село Поповица. Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта.
По данни от разследването бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил.
От полицията и прокуратурата позорно мълчат повече от 48 часа след тежкото криминално престъпление и не съобщават абсолютно нищо по случая. Все още не е ясно каква е причината за трагедията, завършила с три жертви.
