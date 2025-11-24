© Plovdiv24.bg Шефът на ОД МВР Пловдив От 15:00 часа се проведе съвместен брифинг на Окръжна прокуратура Пловдив и ОД на МВР Пловдив във връзка с разследването за извършеното убийство и последвало самоубийство в Поповица, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



"Възрастната жена е била убита с 1 изстрел, а внукът - с 4. Преди да сложи край на живота си, бившият военен се е обадил на зет си, за да му каже, че всичко е приключило", съобщиха разследващи по време на брифинга.



Очаквайте подробности!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.