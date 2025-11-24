ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дядото е застрелял внука си с 4 куршума, а съпругата си - с един
"Възрастната жена е била убита с 1 изстрел, а внукът - с 4. Преди да сложи край на живота си, бившият военен се е обадил на зет си, за да му каже, че всичко е приключило", съобщиха разследващи по време на брифинга.
Очаквайте подробности!
