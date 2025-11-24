ИЗПРАТИ НОВИНА
В тази къща се е разиграла трагедията, твърдят, че е била ипотекирана
Автор: Георги Кирилов 13:24Коментари (0)182
©
Версиите около жестокото убийство в село Поповица от ранните часове на съботния ден стават все повече.

Хората се опитват да разберат кое събитие е преляло чашата на търпение у 82-годишния бивш военнослужещ Петко Минков, за да посегне на живота на съпругата си, внук си и след това да отнеме своя собствен. 

Възрастният мъж е описван като добър, работлив и грижовен към своята съпруга, която е била болна и трудноподвижна. Противоречива е фигурата на неговия внук. Той е описван като кротък и неконфликтен, но тръгнал по лош път, свързан с наркотици и алкохол. 

В Поповица всички са в шок от случилото се. Някои хора твърдят, че момчето често е правило купони на горния етаж и това е писнало на възрастния мъж. Други споделят, че всъщност имотен спор е причината за ужасната трагедия. 

Младият Петко бил взел документите на къщата на баба си и дядо си, докато живеел там и успял да я ипотекира.

Възрастният мъж разбрал за случилото се и не можел да го преживее. Огорчението, което събирал в себе си и лошото поведение на младежа, преляло чашата на търпението му и той предприел фаталните действия. 

Дали това е твърдение на хората е истина, предстои да разберем. По-късно днес Окръжна прокуратура Пловдив ще даде официален брифинг по случая.


Още по темата: общо новини по темата: 5
24.11.2025 Жители на Поповица разкриха истинската причина за двойното убийство и последвалото самоубийство
24.11.2025 60 часа след престъплението с три трупа прокуратурата и МВР решиха да
говорят
24.11.2025 Петко Минков убил спящия си внук и жена си с незаконна пушка, пълна мистерия около мотивите му
24.11.2025 Първи подробности за трагедията с три жертви край Пловдив
24.11.2025 Бивш военен застреля съпругата и внука си, след което се самоуби в пловдивско село






