Жители на Поповица разкриха истинската причина за двойното убийство и последвалото самоубийство
Автор: Ивет Калчишкова 13:05
© Plovdiv24.bg
Бившият военнослужещ Петко Минков търсил старчески дом за себе си и съпругата си, за да се отърве от тормоза на проблемия си внук. Това споделиха хора от Поповица пред репортер на Plovdiv24.bg.

Те се свързаха с екипа ни след публикувания материал за трагичния случай от селото. Припомняме, че в ранните часове на съботния ден 83-годишният Минков е застрелял внук си и съпругата си с пушка, а след това се самоубил. 

Съселяните описват бай Петко като добър и трудолюбив човек, който над 3 години се грижил за болната си съпруга, след като тя претърпяла мозъчна операция. Жената била с деменция и трудноподвижна. 

"Той не беше безхаберник. Оплакваше ми се, че внукът му по цяла вечер прави купони и оргии и не може да спи вечер, а на другата сутрин трябва да е адекватен за грижите за жена си. Момчето беше добро и кротко, но не мога да кажа след алкохола и наркотиците какво се случва. Не знаех, че е започнал работа. По принцип изкарваше по 1-2 месеца и напускаше. По цяла нощ се шляеше по улиците с една група. Тази група го поведе по лошия път с наркотиците и алкохола", разказаха още хора от селото. 

Бай Петко има дъщеря, която от години живее в Северна България. Внукът му, носещ неговото име, e син на неговия син. Синът на бившия военнослужещ е бил убит преди години по време на събор в селото. 

"Бащата на малкия Петко се спречква с негов приятел на събора, пита го защо продава наркотици на сина му. Онзи го бута, той пада, удря си главата и почива. Бай Петко всеки ден се разминаваше с убиеца на сина си. Тежко му беше и болно. Как го преживя, не знам".

Хората нямат обяснение за случилото се. Предполагат, че силен афект е причината за жестоко убийство.

Те отрекоха бившия военнослужещ да е купил малък мотор на внука си. По думите им той го е купил за себе си, за да може да се придвижва по-бързо до магазина и да се връща при жена си. 

Внукът не помагал на дядо си, а напротив, чакал той да го издържа. По-късно днес Окръжна прокуратура Пловдив ще даде официални подробности по случая.


