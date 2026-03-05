ЗАРЕЖДАНЕ...
Производител от Пловдивско: Ще имам череши още на 1 май, няма спасение от черната златка
©
"Колеги в Сливенско започват да берат оранжерийните череши около Гергьовден. Моите са на по-топло място – в Пловдивско, и мисля, че ще узреят малко по-рано“, преценява той.
До февруари оранжериите са били с навит при билото на оранжериите полиетилен. "За да усетят зимата“, обяснява той.
Ако оранжериите са затворени целогодишно, дръвчетата се объркват, годишният им цикъл се бъгва и те не знаят в кой сезон се намират. "Хормоните им полудяват“, шегува са земеделският производител. Но не е шега, когато при непрекъснато отглеждане под полиетилен, черешите започват да линеят и скоропостижно загиват.
Затова производителят ги държи на зимния студ достатъчно дълго, за да потънат в зимен покой. А, за да могат дръвчетата да цъфнат, вържат и налеят плодчетата в първите дни на май, още през февруари спуснатите "щори“ (полиетилен) ги събуждат и вкарват в пролетта.
Голямата тревога на Георги Христов си има име и то е черната златка. "Разпространена е повсеместно. Колега от село Житница с млада черешова градина на открито сподели, че в последните две години този неприятел унищожава около 30% годишно от насаждението, така че насаждението направо си е погинало. Черната златка е у нас от десетина години и е тръгнала от Бургас, вероятно със заразен посадъчен материал. Няма спасение от нея“, казва той.
"Ако вредителят нападне и моята градина, ще направя като друг колега от Тутраканско. Той отглежда в оранжерии череши, но корените са в контейнери“.
Относно берачите на череши Христов сподели, че се намират, макар и трудно. "Ще ги търся в Сливенско, където все още могат да се срещнат добри работници“, обясни той пред "Синор".
Още от категорията
/
Предупредиха хората да стоят далече от язовирите "Въча" и "Кричим", в режим са на висока вълна
26.02
След ремонт за 4 милиона и две седмици работа една от най-известните бани в Пловдивско затвори
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жителка на Белащица: Кмете, ела с твоята лична кола тук
17:23 / 04.03.2026
Гори новострояща се къща в Асеновград
16:34 / 04.03.2026
Баща уби двумесечното си бебе край Пловдив
13:21 / 04.03.2026
До Пловдив откриха паметник на Левски, дарителят е чужд бизнесмен...
22:35 / 03.03.2026
Над 1600 заявления за безплатна подмяна на отоплителните уреди са...
17:07 / 03.03.2026
Жена заби нож в тялото на 21-годишен младеж край Пловдив
11:36 / 02.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.