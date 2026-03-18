Продължава проектът на Община Марица за разделно събиране на отпадъци
"До края на месеца ще проведем среща с фирмата, която осъществява разделното събиране, за да уточним начина, по който ще се реализира процеса на сметосъбиране и извозване. Амбицирани сме във всички населени места да организираме разделното събиране, дори и ако фирмата откаже да се включи. Инициативата ни е един от начините да намалим отпадъка в съдовете за смет, количеството, което извозваме до Цалапица и до Шишманци, а и да свикнем всички – от най-малките до най-възрастните да събираме разделно и да щадим природата. Грозните изпълнения с гумите около Труд и Царацово, както и в района на останалите населени места, дело на автоморгите и сервизите, трябва да се прекратят. Ще бъдем безкомпромисни в битката с тях", категоричен бе инж. Минков. Той уточни, че всяка година кметовете на 19-те села в общината събират тонове втора употреба гуми, изхвърлени от недобросъвестни жители, които след това се извозват до пунктове.
Преди година в шест населени места в общината – Войводиново, Маноле, Скутаре, Труд, Трилистник и Царацово стартира пилотният проект. Съветникът Станимир Тончев приветства инициативата на общината, която вече година дава успешни резултати. "Смятам, че кампанията с разделното събиране на отпадъци в жълтите чували е много добра. Чрез нея се щади околната среда и по естествен път се намалява битовия отпадък, който е тежест за общината като данък", заяви той и отправи питане дали ще бъде продължен проектът.
Инж. Петър Минков подчерта, че ръководството на общината и кметът Димитър Иванов са поели дългосрочния ангажимент към по-чисти и подредени населени места и към мисията Марица да бъде първата въглеродно-неутрална община в страната. Именно затова са предприети образователна екологична кампания във всички училища, закупуването на екокамиони, с които да се извозват отпадъците, съвместни инициативи с бизнеса, които да подкрепят зелената система в региона. От администрацията благодариха на жителите, които се включват доброволно в кампанията за разделно събиране на отпадъци и допринасят за устойчивото развитие на общината.
Предупредиха хората да стоят далече от язовирите "Въча" и "Кричим", в режим са на висока вълна
26.02
След ремонт за 4 милиона и две седмици работа една от най-известните бани в Пловдивско затвори
05.02
Ножаро-ковашки събор отново в Асеновград
11:20 / 17.03.2026
В най-големия необластен град в България вече пътуват с електриче...
08:31 / 17.03.2026
Районно управление към ОД МВР Пловдив с нов директор
14:00 / 16.03.2026
Повече от 30 са увредените от вандала в Пловдивско коли
12:45 / 16.03.2026
Мъж нанесе щети на десетки автомобили в Пловдивско
20:08 / 15.03.2026
