|Полагат нов асфалт край Пловдив
"В този участък извършваме студено фрезоване на асфалтобетонна настилка, студено рециклиране на пътната настилка без свързващо вещество, след което предстои студено рециклиране на настилката с хидравлично свързващо вещество Strntor, полагане на два пласта нов асфалт и насипване на банкетите.
Следващият етап от обекта ще бъде отсечката от пътна връзка на АМ "Тракия" в посока Съединение, където ще извършим същите дейности и последния етап е от с. Цалапица към пътна връзка на АМ "Тракия".
Благодарим на екипите ни, които работят неуморно, на местните власти - за съдействието и на хората от региона - за търпението и разбирането!", обясниха от компанията, извършваща ремонта.
Повече за ремонта на тази отсечка четете тук.
