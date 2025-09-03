ИЗПРАТИ НОВИНА
Полагат нов асфалт край Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:11
На пълни обороти върви ремонтът на пътя от кръгово кръстовище на Пазарджишко шосе до с. Цалапица, съобщиха от "Европейски пътища".

"В този участък извършваме студено фрезоване на асфалтобетонна настилка, студено рециклиране на пътната настилка без свързващо вещество, след което предстои студено рециклиране на настилката с хидравлично свързващо вещество Strntor, полагане на два пласта нов асфалт и насипване на банкетите.

Следващият етап от обекта ще бъде отсечката от пътна връзка на АМ "Тракия" в посока Съединение, където ще извършим същите дейности и последния етап е от с. Цалапица към пътна връзка на АМ "Тракия".

Благодарим на екипите ни, които работят неуморно, на местните власти - за съдействието и на хората от региона - за търпението и разбирането!", обясниха от компанията, извършваща ремонта.

Повече за ремонта на тази отсечка четете тук.







Все още няма коментари към статията.

