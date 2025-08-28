ИЗПРАТИ НОВИНА
Започва важен ремонт в област Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:36Коментари (0)1064
© Google
От днес започват подготвителни дейности за предстоящия ремонт на 1,5 км от третокласния път III-8005 Цалапица – Съединение. В момента се работи в отсечката от кръговото кръстовище с път I-8 Пловдив - Пазарджик до началото на с. Цалапица. За изпълнение на дейностите трафикът е ограничен, а превозните средства се пренасочват по обходни маршрути.

За пътуващите по направлението Стамболийски – Цалапица обходният маршрут е: Стамболийски - път III-866 – кръгово кръстовище с път I-8 /Път III-8005/ - път I-8 – Общински път PDV1252 – с. Цалапица и път III-8005 и обратно.

За пътуващите към Цалапица от Пловдив обходът е по път I-8 Пловдив- Пазарджик и околовръстния път на Пловдив и след това по път III-805.

След завършване на работата в отсечката с дължина от 1,5 км, ремонтът на третокласния път ще продължи поетапно в останала част от трасето между Цалапица и Съединение. Проектът за превантивен ремонт предвижда обновяване на целия 12,5-километров път  III-8005 Цалапица – Съединение. При изпълнение на строително-монтажните дейности в отделните етапи движението ще се пренасочва по обходни маршрути.

Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.







