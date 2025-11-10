ЗАРЕЖДАНЕ...
|Окръжна прокуратура-Пловдив: Инвалид е жестоко убит
Като обвиняеми са привлечени и още трима мъже - Г.А., на 36 г., Й.С., на 49 г., и Ю.О., на 38 г., за това, че на 07.11.2025 г. в Карлово са нанесли леки телесни повреди по хулигански подбуди на С.А., на 50 г., при условията на съучастие - престъпление по чл. 131, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от Наказателния кодекс.
По делото е установено, че на 7 ноември 2025 г. четиримата обвиняеми се намирали в района на жп гарата. По това време в сградата бил и С.А., който е инвалид и се придвижвал с патерици. Установено е, че Г.А., Й.С. и Ю.О. му нанесли побой. Те го повалили на земята, взели патериците му и започнали да го удрят с тях. През това време И.О. извадил нож и пробол С.А. в областта на дясното бедро. В резултат на нараняването пострадалият получил силен кръвоизлив и починал. Според първоначалните данни причината за нападението е предходен конфликт.
Четиримата обвиняеми са били задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес, 10 ноември 2025 г., Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо И.О. Останалите трима са с наложена мярка за неотклонение "гаранция“, съобщиха от Окръжна прокуратура Пловдив.
