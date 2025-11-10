ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Адвокатът на убиеца кантонер: Едно банално убийство, малшанс
Автор: Диана Бикова 22:36Коментари (0)149
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Адвокатът на кантонера от НКЖИ, обвинен в убийството на инвалид на гарата в Карлово, смята, че твърдението за умишлено търсене на артерията на крака е преекспонирана. 

"Той толкова разстроен беше, когато се срещнах с него, че не можеше да повярва. Ние имаме представа за биологията на крака - има една артерия, която минава, как пък точно нея уцели? Малшанс. Ще си носи отговорност за това. Но да се каже, че той умишлено търсел къде е артерията, както когато ни взимат кръв търсят вената, за да ръгнат иглата там, малко преекспонирано звучи. Нищо сензационно няма в този случай - едно банално убийство, битов характер, по хулигански подбуди, но за съжаление - трагичен резултат" - каза пред камерата на Plovdiv24.bg адвокат Стоимен Гърбев.

Обвиняемият Ибрям Али Осман сам се обадил на телефон 112, сам се предал и казал: "Убих го. Ето ножа". Няма нищо като в романите на Агата Кристи, обясни защитникът. Твърди, че в едно дело е важно да докажеш кой го е извършил и какво е извършил, но е изключително сложна работа да се каже дали е умишлено или не. 

Съдът остави Ибрям Али Осман за постоянно в ареста. След прочитане на определението обвиняемият пожела да бъде информирана жена му. Мярката може да бъде обжалвана пред по-горна инстанция в 3 дневен срок.



Още по темата: общо новини по темата: 3
10.11.2025 Убийството в Пловдивско: Кръвта е бликнала буквално като от фонтан
10.11.2025 Кантонер в НКЖИ е задържаният за убийството на инвалида в
Пловдивско
10.11.2025 Окръжна прокуратура-Пловдив: Инвалид е жестоко убит






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Апел за кръводаряване за детенце!
21:34 / 10.11.2025
Пуснаха водата в пловдивския район "Тракия"
21:10 / 10.11.2025
Извънредна ситуация на летище "Пловдив", издирват извършителя
19:20 / 10.11.2025
Дъщерята на Иван Гарелов дари на Пловдив ценни картини от колекци...
18:30 / 10.11.2025
Заловиха пияна шофьорка от Белащица много далече от дома
17:34 / 10.11.2025
Министър идва в Пловдив при пробива под Централна гара
16:24 / 10.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Никола Саркози влиза в затвора
Наводнени пътни артерии в Пловдив тази сутрин
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: