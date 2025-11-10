© Plovdiv24.bg виж галерията Адвокатът на кантонера от НКЖИ, обвинен в убийството на инвалид на гарата в Карлово, смята, че твърдението за умишлено търсене на артерията на крака е преекспонирана.



"Той толкова разстроен беше, когато се срещнах с него, че не можеше да повярва. Ние имаме представа за биологията на крака - има една артерия, която минава, как пък точно нея уцели? Малшанс. Ще си носи отговорност за това. Но да се каже, че той умишлено търсел къде е артерията, както когато ни взимат кръв търсят вената, за да ръгнат иглата там, малко преекспонирано звучи. Нищо сензационно няма в този случай - едно банално убийство, битов характер, по хулигански подбуди, но за съжаление - трагичен резултат" - каза пред камерата на Plovdiv24.bg адвокат Стоимен Гърбев.



Обвиняемият Ибрям Али Осман сам се обадил на телефон 112, сам се предал и казал: "Убих го. Ето ножа". Няма нищо като в романите на Агата Кристи, обясни защитникът. Твърди, че в едно дело е важно да докажеш кой го е извършил и какво е извършил, но е изключително сложна работа да се каже дали е умишлено или не.



Съдът остави Ибрям Али Осман за постоянно в ареста. След прочитане на определението обвиняемият пожела да бъде информирана жена му. Мярката може да бъде обжалвана пред по-горна инстанция в 3 дневен срок.



