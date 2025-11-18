ЗАРЕЖДАНЕ...
|До 20 години затвор за кантонера, убил за секунди Стефан Асенов на гарата в Карлово
Пострадалият бил инвалид. В чакалнята на гарата обвиняемият и още трима негови съучастници го пребили със собствените му патерици заради конфликт между синовете на кантонера и пострадалия. Ибриям Али Осман извадил нож и намушкал Стефан Асенов в бедрото, като ударът прекъснал артерията на крака. Смъртта на Стефан Асенов настъпила за минути от остра кръвозагуба.
Апелативният съд прецени, че въпреки ранния етап на разследване, от събраните до момента доказателства по делото може да се направи обосновано предположение, че Ибриям Али Осман е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение.
Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
От събраните до момента доказателства по делото съдът прие, че при мярка, различна от задържане под стража, няма опасност обвиняемият Ибриям Али Осман да се укрие, но има реална опасност да извърши престъпление и затова трябва да остане задържан под стража.
Определението на апелативния съд е окончателно.
