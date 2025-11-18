До 20 години затвор за кантонера, убил за секунди Стефан Асенов на гарата в Карлово

© Plovdiv24.bg Архив Апелативен съд – Пловдив потвърди взетата от Пловдивския окръжен съд мярка за неотклонение задържане под стража спрямо кантонера Ибриям Али Осман, обвинен в това, че на 7 неомври на ЖП гарата в Карлово умишлено умъртвил Стефан Асенов, като убийството е извършено по хулигански подбуди.



Пострадалият бил инвалид. В чакалнята на гарата обвиняемият и още трима негови съучастници го пребили със собствените му патерици заради конфликт между синовете на кантонера и пострадалия. Ибриям Али Осман извадил нож и намушкал Стефан Асенов в бедрото, като ударът прекъснал артерията на крака. Смъртта на Стефан Асенов настъпила за минути от остра кръвозагуба.



Апелативният съд прецени, че въпреки ранния етап на разследване, от събраните до момента доказателства по делото може да се направи обосновано предположение, че Ибриям Али Осман е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение.



Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.



От събраните до момента доказателства по делото съдът прие, че при мярка, различна от задържане под стража, няма опасност обвиняемият Ибриям Али Осман да се укрие, но има реална опасност да извърши престъпление и затова трябва да остане задържан под стража.



Определението на апелативния съд е окончателно.