Убийството в Пловдивско: Кръвта е бликнала буквално като от фонтан
Автор: Диана Бикова 14:01
© Plovdiv24.bg
виж галерията
В съдебната зала в Пловдив станаха ясни подробности около убийството на жп гарата в Карлово, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Убитият Стефан Асенов е инвалид с един крак, който е бил повален на земята и бит със собствените му патерици.

Задържаният за престъплението Ибрям Али Осман е нанесъл един удар с остър нож с 14-сантиметрово острие. Ударът е попаднал в бедрото, прекъсвайки жизненоважна артерия. Жертвата е нямала шанс да оцелее, защото кръвта е бликнала буквално като от фонтан.

Обвиняемият твърди, че не е искал да причини смъртта. "Исках да го бодна, но не исках да го убия", казал той на адвоката си.

"След 1 минута сам се обадих на полицията. Избягах, минах десетина крачки и се обадих. Съжалявам, исках да го уплаша. Искам домашен арест".

За това престъпление законът предвижда наказание 15 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Като обвиняеми са привлечени и още трима мъже - Г.А., на 36 г., Й.С., на 49 г., и Ю.О., на 38 г., за това, че на 07.11.2025 г. в Карлово са нанесли леки телесни повреди по хулигански подбуди на Стефан Асенов при условията на съучастие - престъпление по чл. 131, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от Наказателния кодекс.

По делото е установено, че на 7 ноември 2025 г. четиримата обвиняеми се намирали в района на жп гарата. По това време в сградата бил и Стефан Асенов, който е  инвалид и се придвижвал с патерици. Установено е, че Г.А., Й.С. и Ю.О. му нанесли побой. Те го повалили на земята, взели патериците му и започнали да го удрят с тях. През това време Осман извадил нож и пробол Стефан Асенов в областта на дясното бедро. В резултат на нараняването пострадалият получил силен кръвоизлив и починал. Според първоначалните данни причината за нападението е предходен конфликт.



10.11.2025 »
10.11.2025 »






Тея потурковци да ги оставят в затвора но да бачкат за обществото.
