|Нов протест на жителите на Труд
На 29 септември 2024 г. селото излезе на масов протест, подкрепен от 54 фирми с над 2500 служители. Въпреки това институциите продължиха да си прехвърлят документи, без реални действия. В края на 2024 г. Община "Марица" обяви чрез медиите, че решава проблема с повече курсове и спирки на маршрутна линия N5.
Това "решение“ остана само заглавие в медиите. Освен че нищо не се промени, проблема се задълбочи – нередовни курсове, препълнени микробуси, липса на билети и неприемливи условия за пътуване. Тази седмица хората отново научиха от медиите, че в рамките на три дни ще бъде обявено новото решение от местната власт.
Дните изтекоха, но и до днес няма никаква информация как ще се движи линията – по какъв маршрут, с какво разписание и на каква база е взето това решение. Жителите категорично заявяват, че отново са пренебрегнати и оставени без детайлна информация за действията на общината, която комуникира с тям чрез медиите.
В отговор, в четвъртък те внесоха подписка до: Министерство на транспорта и съобщенията, Областна администрация – Пловдив, Община Марица и Пловдив, Общински съвет – Марица и Пловдив. Основното искане е да бъде свикано общоселско събрание, на което всички отговорни институции да застанат пред хората, да обяснят какви решения предлагат и да се ангажират със срокове, докога ще продължат мъките с транспорта.
Министърът на транспорта Гроздан Караджов още преди 8 месеца обеща среща с жителите на Труд, но такава не се състоя. Вместо това разговори се водят единствено между институции. В парламентарна комисия той дори заяви, че "проблем вече няма“ – нещо, което хората категорично отричат: "Как така проблемът е решен на думи, след като нищо не се е променило?“
В отговор селото продължава безсрочните протести, които ще се провеждат всяка неделя до намирането на прозрачно, реално и работещо решение. Следващият протест е насрочен за 5 октомври 2025 г. (неделя) от 16:00 ч. Маршрутът минава през кръговото колело на Карловско шосе.
