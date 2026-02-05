Моторист е с опасност за живота след тежък сблъсък до Пловдив

© 21-годишен младеж е със сериозни наранявания след пътно произшествие вчера край Катуница. Сигналът постъпил в РУ-Асеновград към 7.30 ч., чрез тел. 112. Според предварителната информация, три часа и половина по-рано пострадалият, който е неправоспособен, се бил блъснал в крайпътен знак и паднал от управлявания мотоциклет "Кавазаки“ без регистрационни табели.



Транспортиран е в болница с опасност за живота. Взети са му кръвни проби за химически анализ. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.



Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват от разследващ полицай към районното управление.