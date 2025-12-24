ИЗПРАТИ НОВИНА
Младежи катастрофираха в Карлово, колата е по таван
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:24
©
Кола е по таван след катастрофа на кръгово кръстовище в Карлово. Няколко младежи са пътували в лекия автомобил. Шофьорът е загубил контрол над волана и е самокатастрофирал.

В момента колата е по таван на кръговото, което се намира в западната част на Карлово. На място са два екипа на РУ-Карлово. От пресцентърна на ОД МВР Пловдив все още не са съобщили за пътнотранспортното произшествие.







