Младежи катастрофираха в Карлово, колата е по таван

Кола е по таван след катастрофа на кръгово кръстовище в Карлово. Няколко младежи са пътували в лекия автомобил. Шофьорът е загубил контрол над волана и е самокатастрофирал.



В момента колата е по таван на кръговото, което се намира в западната част на Карлово. На място са два екипа на РУ-Карлово. От пресцентърна на ОД МВР Пловдив все още не са съобщили за пътнотранспортното произшествие.