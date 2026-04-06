Жителите на град Кричим се натъкнаха на необичайна гледка край местните насаждения с ягоди и овощни градини – малко мече, покатерило се на дърво. Случаят е от есента, но стана известен едва сега, след като нови следи от горското животно бяха открити близо до населеното място.

Местните предполагат, че мечето може да се опита да прекара зимата в района. Ако то се приспособи, това би могло да се превърне в проблем за земеделците и животновъдите.

Следи от присъствието на мечка са забелязани само на 20 метра от ягодовите градини край Кричим.

Георги Котларов, фермер от района, разказва пред БНТ: "За пръв път виждам мечка тук на полето. Фактически се намираме на 500 – 600 метра от града.“

Домашните животни от фермата му също проявили безпокойство. Кравите започнали да късат загражденията и електропастира. А след няколко дни земеделските стопани направили първите снимки на мечката, качила се на короната на голямо дърво.

"Мечката е била тук в храстите. Момчето дошло да види какво лаят кучетата, погледнало в храстите, в къпините… И като излезе мечката, кучетата започнаха да я гонят и тя се качи на дървото“, разказва Георги Котларов.

Според експертите по биоразнообразие мечето е родено през януари миналата година и е останало без майка. Това, че е преживяло зимата, е добър знак, но специалистите предупреждават, че трябва да се стимулира то да се върне в горите на Родопите.

Александър Дуцов, експерт по биологично разнообразие в Световен фонд за защита на природата - България, коментира: "Не трябва по никакъв начин да свиква с близостта на хората и да му се предоставя храна. Ако свикне, когато порасне може да влезе в населените места и да създаде проблеми.“

Мечката вече предизвиква притеснение сред земеделските производители. Георги Котларов допълва: "Хората, които са я видели, не искат да го споделят, защото работниците им се плашат. Сега започва сезонът на ягодите, идват хора от други населени места, и ако знаят, че тук има мечка, може да не дойдат да берат.“

Специалистите дават различни съвети при среща с мечка, но най-важният е един:

"Каквото и да ви кажа, като видите мечка всичко, което сте прочели, чули или гледали, забравете - най-важното е да не бягате“, подчертава гл. ас. Владимир Тодоров от Института по биоразнообразие и екосистемни екоизследвания на БАН.

Няма точна статистика за броя на кафявите мечки в България. Данните на Изпълнителната агенция по околна среда за 2023 г. сочат 320 - 330 мечки, докато ежегодното преброяване от горските и ловните стопанства показва над 1200.

"Около 4 пъти се различават резултатите на Изпълнителната агенция по околна среда и таксацията на стопанствата. Истината вероятно е някъде по средата“, коментира гл. ас. Тодоров.

Експертите и природолюбителите са единодушни, че мечките рядко са опасни за хората.

"Нашите мечки обикновено не са агресивни и бягат при среща с човек“, допълва Тодоров.

Георги Котларов споделя с усмивка:

"В моя живот не съм чувал за случай, в който мечка е атакувала човек.“ А местните жители вече с чувство за хумор наричат новия "жител“ на Кричим – "голямата кричимска катерица“.