През Страстната седмица с много усмивки и творческо вдъхновение, децата от селата Войсил, Костиево, Маноле, Скутаре, Царацово и Граф Игнатиево преобразиха родните си места. В навечерието на Възкресение Христово площадите и градинките оживяха с пъстри яйца, зайчета и пролетни цветя, дело на сръчните детски ръце, съобщават за Plovdiv24.bg от Община Марица.

Децата от ДГ"Слънчо" в село Войсил, заедно с кмета Стоян Черкезов са украсили центъра на селото с великденски композиции и цветя. Инициативата е включвала поставяне на рисунки и засаждане на цветя пред кметството и читалището, преобразявайки района с пролетно настроение, съобщават за Plovdiv24.bg от Община Марица.

"Щастлив съм, че децата във Войсил се увеличават. Има наплив за детската градина. Вече има постъпили 8 заявления за прием от новата учебна година", споделя кметът Стоян Черкезов. Той допълни, че заедно с ръководството на Община Марица и кмета Димитър Иванов непрекъснато се работи за обновяване на сградния фонд на училището и детската градина, както и за облагородяване на пространствата около читалището.

Учениците в ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" в Костиево са боядисали големи декоративни яйца, в които са вложили въображение, цвят и лично послание. Всяко яйце се е превърнало в символ на надежда, ново начало и доброта. Празникът е отбелязан и в читалище "Никола Вапцаров", където децата от танцовите състави с вдъхновение и вълнение са пресъздали красивия български обичай-лазаруване. Облечени в традиционни носии, те са посетили храм "Света Троица", където са били посрещнати от отец Георги и заедно са отправили молитва и благопожелания за здраве и благополучие.

В Царацово децата от ДГ "Пролет" са сътворили великденски сладкиши с различни формички. Родителите им също са се включили в украсата и изработването на кошнички с яйца. Великденският дух е завладял и ОУ "Дядо Иван Арабаджията", където по-малките ученици заедно с родителите са си изработили сувенири, картички, оригинални фигурки, стилни украси и пъстри великденски яйца.

Дворът на църквата в Скутаре се е превърнал в цветна работилница за децата от трета група "Цар Лъв" на ДГ "Синчец". Малчуганите с вълнение са боядисали първите си великденски яйца.

И в Маноле децата са творили великденска украса заедно с родителите си, а момичета от СУ "Васил Левски" са лазарували с пожелания за здраве, щастие и берекет. Малките лазарки са създали празнично настроение на всички и са получили лакомства.

Малчуганите от ДГ "Здравец" в Граф Игнатиево също са творили преди Великден. В работилници са създали с въображение сувенири, сред които гривни, диамантени гоблени, произведения от вълна и други.

От Община Марица обещават, че тепърва предстоят разнообразни инициативи във всички населени места. Припомняме, че Община Марица включва общо 19 села в Пловдивска област, сред които: Труд, Маноле, Рогош, Граф Игнатиево, Скутаре, Царацово, Войводиново, Радиново, Костиево, Бенковски, Войсил, Манолско Конаре, Ясно поле, Динк, Желязно, Трилистник, Калековец и Крислово.