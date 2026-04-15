ОД МВР Пловдив излезе с официална информация за тежката катастрофа със загинал и двама ранени в Пловдивско:

Тежка катастрофа на изхода на Розино в посока Карлово. Сигналът за лек автомобил "БМВ", който излязъл извън платното за движение и се блъснал в мантинела и дърво, е получен на тел. 112 около 18.30 ч. вчера.

Насоченият натам патрул на РУ-Карлово установил, че колата управлявал 18-годишен водач с двумесечен стаж зад волана. Той и двама негови спътници на 17 и 15 години са били транспортирани в болница. Малко по-късно от там е съобщено за настъпилата смърт на 17-годишното момче.

Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Алкохолната проба на шофьора е отрицателна, взета му е кръв за химически анализ. Причините за възникване на произшествието се разследват в досъдебно производство.