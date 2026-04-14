Тази вечер малко след 18:00 часа е подаден сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие на Подбалканския път (I-6) в участъка между селата Розино и Кърнаре. Според първоначалната информация лек автомобил е самокатастрофирал в дърво. Пристигналите спешни медици са констатирана смъртта на водача, а двамата му спътници са откарани в болница, съобщава Plovdiv24.bg.

Припомняме, че районът е с висока концентрация на ПТП, като само преди два месеца пиян и без книжка предизвика кърваво меле в района на Розино с един загинал и един тежко ранен.