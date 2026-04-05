На 4 април 2026 г. Крум Зарков проведе среща с граждани в Асеновград, която е част от обиколката му в област Пловдив. Основните акценти от разговора бяха насочени към концепцията за "Справедлива България“ и регионалното развитие, съобщават от пресцентъра на партията за Plovdiv24.bg.

Ключовите моменти от срещата включват: регионално развитие и демография; икономическа стабилност и критика към управлението. Пред журналисти Зарков подчерта, че истинската справедливост означава хората да имат възможност да живеят и да се развиват в родните си места, без да бъдат принуждавани да емигрират в големите градове или чужбина. Също така той изрази сериозна загриженост относно растящите цени на горивата и въздействието им върху малкия бизнес и ежедневието на гражданите.

По време на среща в Карлово бе поставена темата за предстоящото заседание на Общинския съвет в края на месеца, на което ще се реши дали да има референдум за въпроса с изграждането на завод за барут от фирмата "Райнметал“ на територията на общината. По думите на присъстващите се обсъжда изграждането на производство с потенциално сериозно екологично въздействие.

Водачът на листата на "БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Пловдив-област Атанас Телчаров заяви, че позицията на БСП е ясна и последователна и винаги се е съобразявала с мнението на хората: "БСП подкрепя провеждането на референдум. Убеден съм, че нашите общински съветници ще гласуват "за“, а партията ще застане зад решението, което гражданите вземат. Бъдете спокойни – ние сме на ваша страна.“

В рамките на деня председателят на БСП Зарков се срещна със социалисти и симпатизанти в Първомай и Пловдив, където бе посрещнат от водача на местната листа Татяна Дончева.