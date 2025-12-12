Кметът на община "Родопи": Свиквам Общо събрание на населението (местен референдум)

© Plovdiv24.bg Изявление на кмета на община "Родопи" Павел Михайлов:



Уважаеми жители на Община "Родопи",



ще свикам Общо събрание на населението (местен референдум) в населени места от Общината, които са засегнати от опасното движение по Околовръстното шосе.



Получих писмо от Агенция "Пътна инфраструктура“, откъдето предлагат два варианта за повишаване безопасността на движение в 14-километровия участък от Околовръстния път на Пловдив – път II-86.



Председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев в писмо до кметовете на община Пловдив Костадин Димитров и на община Родопи Павел Михайлов представя мерките, които може да се предприемат в максимално кратък срок, като целта е местната власт, заедно с жителите от региона, които ежедневно ползват второкласния път, да се запознаят с възможните решения и да изразят своето становище, така че последващите действия да са взаимно приемливи за всички и да се повиши безопасността на пътуващите.



Днес обсъдих възможностите с кметовете на населени места. Ето защо, воден от горното, заявявам категоричната си воля да свикам Общо събрание на населението (местен референдум) на основание чл. 54 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.



Днес повече от всякога е необходимо гражданите да отстояват правото си да решават въпросите, които засягат безопасността, достъпа и качеството на живот в нашата община.



Обезопсяването на Околовръстното шосе е въпрос, който не може да бъде пренебрегван.



Време е всички заедно – открито и прозрачно – да обсъдим този проблем и да вземем решение, което отразява реалните нужди и интереси на гражданите.



Пряката демокрация не е формалност – тя е нашето право и нашата сила.



Общото събрание на населението се провежда за решаване на въпроси от местно значение, компетентността за чието решаване по целесъобразност е предоставена на кмета на общината.



Общото събрание се състои от всички граждани с избирателни права на територията на населеното място, които имат постоянен или настоящ адрес преди определената за събранието дата.



Общото събрание се провежда не по-рано от 15 дни и не по-късно от един месец след като бъде оповестено, извън работно време.



Според АПИ, едното решение включва частично изместване на ограничителните системи за пътища на по-голямо разстояние от ръба на пътната настилка спрямо съществуващото им положение, като прилагането на тази мярка задължително трябва да се съобрази с имотните граници на пътя.



Втората възможност е за цялостно намаляване на допустимата скорост на движение в целия участък до 50 км/ч и премахване на ограничителните системи.



За датата на Общото събрание, както и всички други подробности по прилагане на закона ще бъде проведена широка информационна кампания.