Кметът на община Калояново: Дано не се повтори адът от морето

© Подадени са множество сигнали от притеснени граждани до община Калояново. Хората сигнализират за наличието на много дървета и храстова растителност по поречието на река Стряма. Кметът Младен Кичев назначи комисия, която да обследва проблемните участъци, извърши проверка по подадените сигнали и да докладва актуалното състояние за бреговете на реката, които са на територията на цялата община.



Проверката на експерти констатира, че описаното от хората отговаря на фактическото положение. Установено е че, в коритото на река Стряма има множество натрупани сухи дървета и други растителни отпадъци, които има опасност да бъдат повлечени при преминаването на високи води и да се получи забентване на реката, в следствие на което водата ще излезе от коритото си и има реална опасност от наводнения в населените места.



Река Стряма минава през почти всички населени места на община Калояново. Реката обаче е разположена върху имоти, които са държавна публична собственост и е извън границите на урбанизираните територии на общината. Изключение прави само участък от 270 метра в землището на село Черноземен, като във въпросния участък не е установено наличието на такава дървесина, няма наноси и коритото там е почистено.



Вследствие на проверката е изготвен констативен протокол и снимков материал, които са изпратени до областния управител. С оглед правомощията си той трябва да разпореди съответните действия. Очаква се спешна реакция от страна на държавата в лицето на областния управител, защото хората в населените места са изключително притеснени от евентуални наводнения в следствие на поройните дъждове през последните дни.



"Надяваме се на спешна реакция от държавата, за да не попаднем в ситуация, подобна на тази в Черноморието“, коментира кметът на общината Младен Кичев.



Констативният протокол е изпратен и до други компетентни институции.