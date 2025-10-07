ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на община Калояново: Дано не се повтори адът от морето
Проверката на експерти констатира, че описаното от хората отговаря на фактическото положение. Установено е че, в коритото на река Стряма има множество натрупани сухи дървета и други растителни отпадъци, които има опасност да бъдат повлечени при преминаването на високи води и да се получи забентване на реката, в следствие на което водата ще излезе от коритото си и има реална опасност от наводнения в населените места.
Река Стряма минава през почти всички населени места на община Калояново. Реката обаче е разположена върху имоти, които са държавна публична собственост и е извън границите на урбанизираните територии на общината. Изключение прави само участък от 270 метра в землището на село Черноземен, като във въпросния участък не е установено наличието на такава дървесина, няма наноси и коритото там е почистено.
Вследствие на проверката е изготвен констативен протокол и снимков материал, които са изпратени до областния управител. С оглед правомощията си той трябва да разпореди съответните действия. Очаква се спешна реакция от страна на държавата в лицето на областния управител, защото хората в населените места са изключително притеснени от евентуални наводнения в следствие на поройните дъждове през последните дни.
"Надяваме се на спешна реакция от държавата, за да не попаднем в ситуация, подобна на тази в Черноморието“, коментира кметът на общината Младен Кичев.
Констативният протокол е изпратен и до други компетентни институции.
