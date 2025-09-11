Кметът на Хисаря: Наредихме се до европейски курорти от ранга на Карлови вари, Баден и Виши

© Лечебните качества на българските минерални води и на климата в някои райони на страната ни са известни на милиони хора у нас, в Европа, а и в света. Но би могло да се направи повече за популяризирането и развитието на това безценно богатство, стана ясно по време на провелия се в Правец годишен Конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (BUBSPA).



Според изнесените данни за 2024 г., най-много туристически регистрации в нашите курорти за балнеология и СПА туризъм, има в общините Велинград (над 340 хил.), Разлог (над 170 хил.) и Хисаря (над 150 хил.). Там значителното мнозинство от посетителите са българи, а от чуждестранните туристи най-многобройни са тези от съседните ни страни Северна Македония, Румъния и Гърция.



Средният брой реализирани нощувки от чужденците са 2-3, обаче идващите от Израел туристи остават в СПА дестинациите у нас най-дълго - средно за 6 нощувки. За Money.bg зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева посочи, че макар още да няма официални данни за първото полугодие, очакванията са за повишение на посещаемостта на балнео и СПА дестинациите у нас с 5-6% спрямо същия период на миналата година. По всяка вероятност първите три най-посещавани балнеоложки дестинации за периода ще са като миналогодишните.



Председателят на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, д-р Сийка Кацарова подчерта значението на рекламата насочена за привличане на чуждестранни туристи у нас. По думите й, не се прави достатъчно и за разясняване на възможностите за посещение на нашите балнеокурорти от германски граждани, на които се възстановяват разходите от техните здравноосигурителни каси.



Въпросът за недостатъчния персонал в областта на балнеологията и СПА туризма продължава да е актуален, макар и не толкова колкото в другите подсектори на туризма у нас. За това голям принос имат и подготвените кадри от Медицински университет - Варна, каза проф. Тодорка Костадинова по време на Конгреса. В тази връзка д-р Меглена Плугчиева - бивш вицепремиер и настоящ посланик на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм - коментира за Money.bg, че въпросът за издаването на работни и туристически визи е поставен от организацията в лицето на д-р Кацарова още в началото на годината, предстои да се обсъжда от Народното събрание и се очаква до края на годината да бъдат приети законодателни промени, с които ще се улесни наемането на работа на чужденци от трети страни.



Китайските туристи посещаващи България



Български туристически агенции активно работят за привличане на повече китайски туристи у нас, вкл. за СПА дестинации. В случая би трябвало да се има предвид, че много от китайските туристически групи предпочитат при пътуванията си до Европа да посетят повече от една страна. През 2026 г. Китайската туристическа академия ще изпрати в България делегация от представители на бизнеса и на институции за споделяне на опит, съобщи по време на форума Джан Йенбо, съветник по въпросите на културата, туризма, технологиите и образованието в Посолството на Китай у нас.



Представителят на китайското посолство обърна внимание на нарастващото значение на здравния туризъм и посочи, че се очаква нарастване на туристопотока между двете страни.



От своя страна Сийка Кацарова посочи, че Китай е от перспективните за нас туристически пазари и изтъкна, че BUBSPA има контакти с най-големия китайски туроператор, "Хай Сиис".



През миналата година страната ни е посетена от около 3000 китайски туристи, основно във връзка с Празника на розата, провеждащ се през юни в Казанлък.



Що се отнася до германските туристи идващи у нас, д-р Кацарова коментира за Money.bg, че нашето Министерство на туризма и най-големият германски туроператор TUI са възобновили контактите си. През следващата година ръководители на туристическия концерн, който е най-големият в Европа, ще посетят България и по всяка вероятност ще се срещнат с министъра на туризма, за обсъждане на способите за привличане на повече германски туристи у нас.



Безспорните лечебни и рехабилитационни качества на българските минерални води отново бяха изтъкнати от присъстващи на форума лекари. Д-р Татяна Ангелова същевременно подчерта, че рехабилитационнито балнеолечение е около 7 пъти по-евтино от лечение в клиника (когато вече съответното заболяване се е усложнило).



Хисаря - исторически термален град



Община Хисаря стана член на Европейската асоциация на историческите термални градове (EHTTA) и е първата дестинация от България, която се присъединява към организацията, обяви кметът на града Ива Вълчева по време на конгреса на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм. Това е първият и единствен български град, член на тази организация.



С това признание Хисаря се нарежда до европейски курорти от ранга на Карлови вари, Баден, Виши и др.



"Хисаря има какво да покаже - както с богатата си история, така и модерна балнеоложка инфраструктура. Участието ни в тази мрежа ще ни позволи да разширим международното присъствие на общината, да се възползваме от европейски проекти и да се включим активно в общи инициативи като Европейския ден на термалното наследство", каза Ива Вълчева.



А д-р Плугчиева разясни, че от основните изисквания за присъединяване към Асоциацията на историческите термални градове е съответната дестинация да има историческа термална зона и забележително културно наследство, както и висококачествеи хотели.