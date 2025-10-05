ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Кметове на села до Пловдив се притесняват, че бедствието отпреди 3 години може да се повтори
В село Трилистник живеят над 800 души. Те още помнят горчивия опит от преди три години, когато реката заля 120 къщи.
“За съжаление, продължава колективната безотговорност относно състоянието на река Стряма. При едно малко покачване на нивото, водата отново ще дойде в Трилистник", предупреди пред NOVA кметът Мирчо Петров.
Той припомни, че при последното наводнение са били извозени над 200 камиона с унищожена покъщнина, а част от хората още не са се възстановили.
Подобни притеснения изразява и кметът на Калековец Георги Вълков. В населеното място живеят над 250 души.
“Нека институциите да се задействат и тези 5 км от реката да бъдат почистени, защото при едно скъсване на дигите първо ще пострада Трилистник, а след това и Калековец", настоя той.
Местните жители също споделят тревогите си. Стоянка Енева разказва, че домът ѝ още не е възстановен след предишното бедствие: “Спомените са като влагата, която още стои по стените. Стената вече започва да се отцепва. Тук са омотани над 30-40 хиляди лева – трагедия за мен."
Семейството на Любо Николов и до днес живее във фургон: “Лятото е непоносимо заради жегата, зимата – заради студа. Водата отнесе къщата ни, а с една заплата и две деца едва свързваме двата края", споделя той.
От Областната управа в Пловдив съобщиха, че преди два месеца междуведомствена комисия е извършила проверка на реката и е установила: в коритото има растителност, която трябва спешно да бъде премахната, а някои от дигите са компрометирани.
“Напоителни системи" са поискали средства от Министерството на земеделието, но финансиране за почистването на реката все още не е осигурено.
Междувременно жителите на двете села живеят със страха, че при следващите проливни дъждове Стряма отново може да превърне домовете им във воден капан.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Аромат на лютеница завладя Калековец, Ути Бъчваров направи вкусна...
10:12 / 05.10.2025
Нов протест на жителите на Труд
08:15 / 05.10.2025
Извратен ученик от Асеновград изнасили непълнолетно момиче
17:31 / 04.10.2025
Жителите на село Труд: Протестите остават докато кметовете на Пло...
09:36 / 04.10.2025
Нов протест на жителите на Труд
15:43 / 03.10.2025
Много добра новина за 15 пловдивски села
09:13 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS