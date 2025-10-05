ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Кметове на села до Пловдив се притесняват, че бедствието отпреди 3 години може да се повтори
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:31Коментари (0)804
©
Жители и кметовете от пловдивските села Калековец и Трилистник изразяват сериозни опасения от ново наводнение заради непочистеното корито на река Стряма. Макар в момента да няма непосредствен риск от преливане, местните хора живеят със страха бедствието от 2022 г. да се повтори.

В село Трилистник живеят над 800 души. Те още помнят горчивия опит от преди три години, когато реката заля 120 къщи.

“За съжаление, продължава колективната безотговорност относно състоянието на река Стряма. При едно малко покачване на нивото, водата отново ще дойде в Трилистник", предупреди пред NOVA кметът Мирчо Петров.

Той припомни, че при последното наводнение са били извозени над 200 камиона с унищожена покъщнина, а част от хората още не са се възстановили.

Подобни притеснения изразява и кметът на Калековец Георги Вълков. В населеното място живеят над 250 души.

“Нека институциите да се задействат и тези 5 км от реката да бъдат почистени, защото при едно скъсване на дигите първо ще пострада Трилистник, а след това и Калековец", настоя той.

Местните жители също споделят тревогите си. Стоянка Енева разказва, че домът ѝ още не е възстановен след предишното бедствие: “Спомените са като влагата, която още стои по стените. Стената вече започва да се отцепва. Тук са омотани над 30-40 хиляди лева – трагедия за мен."

Семейството на Любо Николов и до днес живее във фургон: “Лятото е непоносимо заради жегата, зимата – заради студа. Водата отнесе къщата ни, а с една заплата и две деца едва свързваме двата края", споделя той.

От Областната управа в Пловдив съобщиха, че преди два месеца междуведомствена комисия е извършила проверка на реката и е установила: в коритото има растителност, която трябва спешно да бъде премахната, а някои от дигите са компрометирани.

“Напоителни системи" са поискали средства от Министерството на земеделието, но финансиране за почистването на реката все още не е осигурено.

Междувременно жителите на двете села живеят със страха, че при следващите проливни дъждове Стряма отново може да превърне домовете им във воден капан.


Още по темата: общо новини по темата: 84
05.10.2025 Десетки хора и тежка техника работят по почистването в "Елените"
04.10.2025 От морето в Царево изплуваха пари от изчезнал при потопа сейф
04.10.2025 В Елените: Криминално проявени се разхождат с 4 500 евро, носят и куфар с ценности
04.10.2025 Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка, затрупано от кал
04.10.2025 Москов: Лявата държава се занимава с обещания, със социални помощи, с това да харчи моите и вашите пари
04.10.2025 Балканска медия: Ако досега е било студено, пригответе се за още по-студени дни!
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Аромат на лютеница завладя Калековец, Ути Бъчваров направи вкусна...
10:12 / 05.10.2025
Нов протест на жителите на Труд
08:15 / 05.10.2025
Извратен ученик от Асеновград изнасили непълнолетно момиче
17:31 / 04.10.2025
Жителите на село Труд: Протестите остават докато кметовете на Пло...
09:36 / 04.10.2025
Нов протест на жителите на Труд
15:43 / 03.10.2025
Много добра новина за 15 пловдивски села
09:13 / 02.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Строежът на АМ "Хемус"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: