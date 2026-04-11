В навечерието на един от най-светлите християнски празници, Община Карлово вдъхна живот на традициите с инициативата "Пъстър Великден". Със своя автентичен Великденски базар, изпълнен с майсторски изработени сувенири и ръчни изделия, събитието не само украси сърцето на Карлово, но и обедини присъстващите в неповторима празнична атмосфера, съобщават за Plovdiv24.bg от Община Карлово.

На Велика събота, се проведоха творчески работилнички за боядисване и декорация на яйца, както и изработка на великденски сувенири от плъстена вълна. Събитието събра много деца и родители, които с ентусиазъм се включиха в заниманията. За доброто настроение на всички присъстващи бяха организирани игри с аниматори, великденски фото кът и множество изненади. Всяко дете получи подарък, подсигурен от Община Карлово. В програмата активно участие взеха и представители на "Соник Старт“, които допринесоха за празничната атмосфера.