Карлово помни своите герои от Кербала!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:06Коментари (0)88
©
Изминаха 22 години от онзи черен декември в Кербала, който остави незаличима следа в сърцето на всеки българин. Пред Паметника на загиналите в борбата със световния тероризъм в Карлово на 27 декември се проведе възпоменателна церемония и панихида в памет на героите от най-новата ни военна история. Слово в памет на загиналите произнесе командирът на Сухопътни войски генерал-майор Деян Дешков.

"Ние трябва да помним и да разказваме за тези наши герои. Да разказваме за начина, по който те носиха службата си, дадоха живота си, за да не загинат други. Защото носенето на униформата не е само носене в мирно време, а във всякакви условия, било то във война, в криза или бедствие, ние трябва да сме готови и винаги подготвени, дори с риск за живота си, да спасим останалите. Да спасим колегите си и заедно да предпазим близките, роднините ни, българския народ и страната ни. Поклон пред вечната им памет!“, бяха част от неговите думи.

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов също отдаде почет пред загиналите карловски войници. "Българската армия и всеки войник, сержант, офицер и български генерал са нашата надежда и в тези дни, в които си спомняме за загиналите, че териториалната цялост, свободата и независимостта на България ще бъдат защитени. На вас се надяваме, скъпи воини. А ние, които помним онези черни дни, вие – другарите на загиналите и днешните български бойци скланяме глава в знак на памет, на уважение и на признателност пред саможертвата на нашите съграждани. Нека да бъде вечна паметта им и споменът за тях!“, бяха думите на д-р Кабаиванов.

Панихида отслужи архиерейски наместник на Карловска духовна околия отец Марко Тодоров.

В памет на загиналите бяха поднесени венци и цветя от кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, министъра на отбраната Ананас Запрянов, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командира на Сухопътни войски генерал-майор Деян Дешков, командира на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Маргарит Михайлов, кмета на община Сопот Станислав Стоенчев, близки и приятели на загиналите.







