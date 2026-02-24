Инцидент край пловдивския Бевърли Хилс

© Млад шофьор и спътничката му са без сериозни наранявания, след като колата им се преобърна вчера в крайпътна канавка край Марково. Сигналът за настъпилото произшествие с лек автомобил "Нисан“ е получен в полицията около 7.30 ч.



Под лекарско наблюдение с различни контузии са оставени 20-годишният младеж, управлявал колата, и пътничка на 17 години. Няма данни за употреба на алкохол. По случая е взето административно отношение от екип на Първо РУ.