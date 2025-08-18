ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гори сметището в Шишманци
Замерваща станция на Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив; Rescue Team Plovdiv следи качеството на въздуха в близките населени места.
Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700–800 кв. м. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери.
