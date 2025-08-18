© виж галерията Тази сутрин в 05:30 ч. е получен сигнал за пожар на сметището в с. Шишманци. На място работят четири екипа огнеборци, които овладяват огъня.



Замерваща станция на Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив; Rescue Team Plovdiv следи качеството на въздуха в близките населени места.



Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700–800 кв. м. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери.