Гори сметището в Шишманци
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:07
Тази сутрин в 05:30 ч. е получен сигнал за пожар на сметището в с. Шишманци. На място работят четири екипа огнеборци, които овладяват огъня.

Замерваща станция на Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив; Rescue Team Plovdiv следи качеството на въздуха в близките населени места.

Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700–800 кв. м. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери.


