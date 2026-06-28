Огнеборци спасиха 100 животни и модерна роботизирана ферма при голям пожар в с. Червен. Действията по доугасяне на локални огнища след големия пожар, възникнал снощи в стопански двор в асеновградското село Червен, продължават и в този момент. Благодарение на бързата и професионална намеса на пожарникарите е предотвратено пълното унищожаване на модерното стопанство.

Огънят е обхванал навес за съхранение на фураж, като стихията е нанесла сериозни материални щети. Напълно унищожени са открит навес със стоманена конструкция и ламаринен покрив с площ около 800 кв. м, както и близо 2000 бали люцерна, всяка с тегло около 300 кг.

Въпреки сериозния мащаб на огъня, координираните действия на екипите са довели до ключови успехи. Спасени са 100 крави и телета, които са били изведени навреме от застрашената зона. Опазена е основната сграда на кравефермата и прилежащите стопански постройки с обща площ около 500 кв. м;

В овладяването на пожара са се включили общо три противопожарна автомобила , два от РСПБЗН - Асеновград и един от 01 РСПБЗН - Пловдив. Своевременната реакция на огнеборците е спасила не само животните, но и значителна част от материалната база на фермата.