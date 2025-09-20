© виж галерията Пожарът край асеновградското село Горнослав засега е локализиран, съобщават от пожарната служба. В момента на място остават общо 15 дежурни пожарникари и горски служители, за които е осигурена храна. Утре отново ще се обследва районът за нови потенциални огнища.



Днес общо девет екипа на пожарната, заедно с екип от пет доброволци на Сдружение "Аварийно Спасяване“ с парамедик, се бориха с огнената стихия. В рамките на акцията беше оставен стационар с линейка и парамедик за осигуряване при нужда. Доброволците оказаха помощ на двама пожарникари, които след продължителна работа на терен бяха леко обезводнени.



Операцията приключи в 19:30 часа. Екипът на Сдружение "Аварийно Спасяване“ обяви, че утре акцията ще продължи с нови сили.



От организацията призовават гражданите да бъдат отговорни и внимателни при палене на огън на открито, тъй като пожароопасният сезон все още не е приключил.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.