За първи път в Асеновград се организира "Ден на здравето“. Първото издание на инициативата ще се проведе на 02.05.26 г. (събота) от 11:00 ч. в Градска библиотека "Паисий Хилендарски“. Събитието е посветено на превенцията, профилактиката и грижата за здравето.

В инициативата ще се включат лекари от различни области на медицината, сред които: кардиолог; ендокринолог; педиатър; офталмолог; гастроентеролог; акушер-гинеколог; психолог; клиничен психолог; пулмолог; дерматолог; стоматолог; лицево-челюстен хирург; специалист по образна диагностика (детска ехография); уролог; хирург. В събитието ще участват и студенти от Медицински университет – Пловдив и от Студентския съвет към учебното заведение.

На всеки от посетителите в "Ден на здравето“ ще бъде обърнато специално индивидуално внимание. Ще бъде предоставена възможност за хората напълно безплатно и без предварително записване да се включат в кратки и практично насочени лекции. Ще бъде споделена полезна информация относно профилактиката и здравословния начин на живот. Посетителите ще могат да си зададат директно въпросите към лекарите. Предвидени са и безплатни измервания на кръвно налягане и кръвна захар.