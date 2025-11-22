ЗАРЕЖДАНЕ...
|Деца тормозят жителите на пловдивско село с опасни пиратки!
На него се вижда как група от около 5-6 деца си играят с опасни пиратки. От кадрите става ясно, че младежите са непълнолетни. Случката се развива в парка на селото.
По-притеснителното в случая е, че децата най-вероятно нямат нужната възраст, за да им бъдат продадени пиротехнически средства, затова можем да си зададем въпроса - откъде точно са се снабдили с тях?
Припомняме, че има различни видове пиратки. Едните са от категория 2 и са забранени за продажба на лица под 16-годишна възраст, а другите са от категория 3 и могат да бъдат купувани само от пълнолетни.
преди 44 мин.
0
