Деца тормозят жителите на пловдивско село с опасни пиратки!

© Фейсбук Непълнолетни тормозят жителите на село Крумово с пиратки. Това става ясно от клип, споделен в социалните мрежи и по-късно свален.



На него се вижда как група от около 5-6 деца си играят с опасни пиратки. От кадрите става ясно, че младежите са непълнолетни. Случката се развива в парка на селото.



По-притеснителното в случая е, че децата най-вероятно нямат нужната възраст, за да им бъдат продадени пиротехнически средства, затова можем да си зададем въпроса - откъде точно са се снабдили с тях?



Припомняме, че има различни видове пиратки. Едните са от категория 2 и са забранени за продажба на лица под 16-годишна възраст, а другите са от категория 3 и могат да бъдат купувани само от пълнолетни.