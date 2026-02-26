Сподели close
Поредна продажба на апетитен хотелски комплекс е обявена от частен съдебен изпълнител Тодор Луков, видя Plovdiv24.bg в сайта на камарата.

Спа центърът се намира в град Баня и цената, за която се продава, е 537 735 €. В предишните продажби сумата, която се търсеше, бе 1 млн. лева, преди това 1 555 984 лева, 2 122 776 лева, 2 358 640 лева.

Балнеохотелът е с площ на двора от 8288 кв. м., като предназначението му точно е за спортно-оздравителен център. Върху имота има вписани редица тежести, показва обявлението за търга.

Апетитният имот е собственост на "СД ВИАНА“ ООД, а дружеството е дерегистрирано по ЗДДС лице към дата 23.01.2023 г.. Управител е Венелин Терзиев.

В документацията е упоменато, че все още има незавършено строителство по обекта, като за построеното до момента не са издадени документи за степен на завършеност, нито за спиране на строежа.

Срокът на търга е от 10 февруари до 10 март, а новият собственик, ако има такъв ще бъде обявен на следващия ден.