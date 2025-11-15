ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Апетитен хотелски комплекс със спа център в Пловдивско отново отива за продан, цената падна с 1,3 млн. лв
За пореден път частен съдебен изпълнител е обявил за продан апетитен хотелски комплекс със спа център в град Баня, видя Plovdiv24.bg в сайта на Камарата. Цената, която се търси този път, е малко на 1 млн. лева, след като преди това се търсеха 1 555 984 лева, 2 122 776 лева, а преди това 2 358 640 лева.
Балнеохотелът е с площ на двора от 8288 кв. м., като предназначението му точно е за спортно-оздравителен център. Има вписани редица тежести, показва обявлението за търга.
Апетитният имот е собственост на "СД ВИАНА“ ООД, а дружеството е дерегистрирано по ЗДДС лице към дата 23.01.2023 г.. Управител е Венелин Терзиев.
В документацията е упоменато, че все още има незавършено строителство по обекта, като за построеното до момента не са издадени документи за степен на завършеност, нито за спиране на строежа.
Срокът на търга е от 9 ноември до 9 декември., а новият собственик, ако има такъв ще бъде обявен на следващия ден.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Грозна кражба в едно от най-близките до Пловдив села
14:50 / 14.11.2025
19-годишна приключи курса в крайпътна канавка
12:08 / 14.11.2025
Шофьор, оцелял след срещата с джиповете на НСО: Замръзнах. Помисл...
13:56 / 12.11.2025
Окръжна прокуратура-Пловдив: Инвалид е жестоко убит
11:14 / 10.11.2025
Отварят пътя Михалково - Кричим
16:12 / 09.11.2025
Двойна радост в пловдивско село, присъства и майката на Христо Ст...
18:59 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS