© виж галерията Апетитен хотелски комплекс със спа център в Пловдивско отново отива за продан



За пореден път частен съдебен изпълнител е обявил за продан апетитен хотелски комплекс със спа център в град Баня, видя Plovdiv24.bg в сайта на Камарата. Цената, която се търси този път, е малко на 1 млн. лева, след като преди това се търсеха 1 555 984 лева, 2 122 776 лева, а преди това 2 358 640 лева.



Балнеохотелът е с площ на двора от 8288 кв. м., като предназначението му точно е за спортно-оздравителен център. Има вписани редица тежести, показва обявлението за търга.



Апетитният имот е собственост на "СД ВИАНА“ ООД, а дружеството е дерегистрирано по ЗДДС лице към дата 23.01.2023 г.. Управител е Венелин Терзиев.



В документацията е упоменато, че все още има незавършено строителство по обекта, като за построеното до момента не са издадени документи за степен на завършеност, нито за спиране на строежа.



Срокът на търга е от 9 ноември до 9 декември., а новият собственик, ако има такъв ще бъде обявен на следващия ден.